“Putin ha un cancro alla tiroide”: l’ultima indiscrezione sulle condizioni di salute del presidente russo

Guerra in Ucraina, l’indiscrezione di un giornale russo: “Putin ha un cancro”

Non si fermano le indiscrezioni sullo stato di salute di Vladimir Putin, che ormai circolano da quando è iniziata la guerra in Ucraina (qui gli ultimi aggiornamenti): questa volta è un quotidiano indipendente russo ad affermare che il presidente russo sarebbe malato di cancro.

A lanciare l’ennesima indiscrezione è Proekt, noto anche come Agentstvo, un media russo indipendente specializzato in giornalismo investigativo, che Mosca ha bollato come “indesiderabile”.

“Abbiamo promesso di svelarvi il segreto principale del Cremlino – si sul profilo social del giornale – Certo, stiamo parlando della salute di Vladimir Putin. Il ‘progetto’ ha trovato un elenco di medici personali che accompagnavano il presidente russo nei suoi viaggi. I dettagli sono nella nostra indagine”.

Мы обещали раскрыть вам главную тайну Кремля. Конечно, речь про здоровье Владимира Путина. «Проект» обнаружил список персональных врачей, сопровождающих президента России в его поездках. Подробности — в нашем расследованииhttps://t.co/9rHfRVF4uX — «Проект» (@wwwproektmedia) April 1, 2022

Secondo Proekt, il presidente russo di recente avrebbe consultato uno specialista in cancro alla tiroide che, dal 2017, lo avrebbe visitato 35 volte a Sochi.

Il sito di informazione, quindi, afferma che l’isolamento di Putin nel corso della pandemia, e l’eccessiva distanza mantenuta con tutti i suoi collaboratori, sia da attribuire proprio alla sua malattia e alla paura di poter contrarre il Covid, che avrebbe potuto peggiorare le sue già precarie condizioni di salute.