Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 1 aprile 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Nonostante i passi in avanti annunciati nell’ultimo round di colloqui, la guerra tra Russia e Ucraina procede senza tregua. Oggi, intanto, sono previsti nuovi negoziati online, mentre il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, insiste per un incontro Putin-Zelensky. La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, intanto, è attesa a Kiev, mentre Putin ribadisce la volontà della Russia di farsi pagare il gas in rubli Di seguito tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina ora per ora.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 9.00 – Gas: India difende acquisti da Russia, “Accordi di mercato” – L’India difende l’offerta di acquisto di greggio russo a un prezzo di sconto, e attacca quella che a Delhi appare una “campagna” sulla questione. Citando un rapporto secondo il quale i paesi europei hanno aumentato del 15% gli acquisti di gas e greggio dalla Russia nel mese di marzo, il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, ha definito “naturale” per i Paesi “cercare buoni accordi sul mercato” quando salgono i prezzi del petrolio, durante un incontro con la segretario agli Esteri britannica, Liz Truss, in visita in india nelle stesse ore in cui si trova anche il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. “E\ interessante perché vediamo da tempo quella che sembra quasi una campagna sulla questione”, ha detto il ministro degli Esteri indiano. “Quando i prezzi del greggio salgono, penso che sia naturale per i paesi cercare buoni accordi sul mercato”, ha proseguito, aggiungendo che i maggiori acquirenti di gas e petrolio dalla Russia sono i paesi occidentali. “Sono sicuro che se aspettiamo due o tre mesi e guardiamo chi sono i grandi acquirenti di gas e petrolio dalla Russia, sospetto che la lista non sarà molto differente da quella che era, e sospetto che non saremo nella top ten”, ha concluso S. Jaishankar.

Ore 8.50 – Kiev: “Oltre 254 bimbi feriti, 153 uccisi” – Sono complessivamente “quasi 400 bambini” tra feriti e uccisi in Ucraina dall’inizio dell’aggressione armata della Federazione Russa. Lo riferisce la Procura generale ucraina su Telegram. “Di questi, 153 sono stati uccisi e più di 245 feriti”, precisa l’Ufficio del procuratore.

Ore 8.40 – Bloccato convoglio Croce Rossa diretto a Mariupol – Un convoglio della Croce Rossa che trasportava aiuti umanitari e medici a Mariupol è bloccato a Zaporizhzhia perché le garanzie di sicurezza richieste per la squadra non sono ancora state ricevute. Lo sostiene l’inviato della Bbc. Altri autobus, più di 40, hanno viaggiato giovedì ma, secondo fonti ucraine, sono stati fermati nella città di Berdyansk, in territorio controllato dai russi. Secondo i rapporti, sostiene ancora Bbc, alcuni degli autobus sono stati depredati dai soldati russi di parte degli aiuti che trasportavano. Un piccolo numero di autobus è stato in grado di tornare autonomamente a Zaporizhzhia con civili a bordo.

Ore 8.30 – Mosca: “rischio fiamme deposito si estendano, nessun ferito” – C’è il rischio che l’incendio al deposito di petrolio di Belgorod si diffonda a tutti i serbatoi. Lo scrive la Tass, citando una fonte. Al momento sono 8 i serbatoi in fiamme. Non ci sono invece feriti, come sembrato in un primo tempo. Il sindaco della città Anton Ivanov, secondo quanto riporta la Tass, spiega che “secondo un’informazione aggiornata, i due dipendenti che erano sul posto nel momento dell’esplosione non sono feriti”, ha scritto.

Ore 8.20 – Ucraina: “bilancio vittime attacco Mykolaiv sale a 24” – Sale a 24 il numero delle vittime dell’attacco russo di martedì contro l’edificio dell’amministrazione statale regionale di Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina. Lo scrive il Servizio di emergenza statale dell’Ucraina su Telegram aggiornando l’ultimo bilancio che era di 20 persone morte. “I soccorritori hanno liberato 23 corpi alle macerie e 1 persona e’ morta in ospedale”, spiegano i soccorritori, precisando che il lavoro di ricerca tra le macerie prosegue.

Ore 8.10 – Oggi nuovo tentativo di evacuare i civili da Mariupol – Nuovo tentativo oggi di evacuare i civili dalla città di Mariupol, nel sud dell’Ucraina, assediata dalle forze russe: secondo quanto precisato dal vice premier ucraino, Iryna Vereshchuk, 45 autobus sono diretti verso la vicina città costiera di Berdyansk, insieme a una squadra del Comitato internazionale della Croce Rossa. Nei giorni scorsi la Croce rossa aveva lanciato l’allarme sulla fine delle scorte a disposizione delle circa 170.000 persone ancora presenti in città.

Ore 8.00 – Kiev ironizza su russi esposti a Chernobyl, “da premiare” – La vice prima ministra ucraina Irina Vereshchuk ha ironizzato sui soldati russi che hanno scavato trincee nella zona di esclusione intorno al sito nucleare di Chernobyl, sostenendo che dovrebbero essere “premiati”. “Hanno ricevuto volontariamente tali dosi di radiazioni che le conseguenze verranno spiegate loro da dottori in tute protettive speciali”. “Meritano assolutamente di essere nominati per il Premio Darwin quest’anno”, ha aggiunto sarcastica, puntando il dito verso un “nemico che ispira paura attraverso la segatura nella sua testa”.

Ore 7.50 – Unhcr: “In Ucraina ci sono 6,5 milioni di sfollati interni” – Dopo cinque settimane di guerra, oltre quattro milioni di rifugiati sono fuggiti dall’Ucraina. A questi bisogna aggiungere ben 6,5 milioni di civili che sono sfollati interni, il 90% dei quali sono donne e bambini. Lo ha denunciato l’Unhcr, che ricorda come quella in corso sia la peggior crisi umanitaria registrata in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. “Siamo di fronte a una crisi umanitaria gigantesca, che cresce ogni secondo”, ha riferito l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati.

Ore 7.40 – Mosca, “8 serbatoi di petrolio in fiamme a Belgorod” – Otto serbatoi di petrolio sono in fiamme nel deposito di Belgorod, città al russa al confine con l’Ucraina, dopo il raid aereo attribuito da Mosca alle forze ucraine. Lo riferisce la Tass, che cita una fonte del ministero per le Emergenze, secondo cui al lavoro per li spegnimento degli incendi sarebbero impegnati in questi momento 170 uomini e 50 mezzi. Mosca attribuisce la responsabilità all’attacco di due elicotteri delle forze ucraine, entrati nello spazio aereo russo a bassa quota. Vi sarebbero almeno due feriti.

Ore 7,30 – Zelensky: “Truppe russe pronte a pesante attacco a est” – “La situazione nel Sud e nel Donbas rimane estremamente difficile. Gli invasori hanno temporaneamente occupato le aree della regione di Kherson e hanno iniziato a organizzare le loro strutture” e nel “Donbass, a Mariupol e in direzione di Kharkiv le truppe russe si sono ammassate in vista di potenziali attacchi”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio sui social. “Conosciamo i loro piani e sappiamo dove si stanno muovendo” e “faremo tutto il necessario per fermare gli occupanti”.

Ore 7,00 – Mosca: “Sanzioni Ue irresponsabili, non resteranno senza risposta” – Le sanzioni dell’Unione Europea nei confronti della Russia non “non resteranno senza risposta”: lo ha dichiarato un funzionario di Mosca, citato dalla Bcc. “Le sanzioni irresponsabili da parte di Bruxelles stanno già avendo effetti negativi sulla vita quotidiana degli europei ordinari” ha dichiarato Nikolai Kobrinets, direttore del dipartimento per i rapporti con l’Europa del ministero degli Esteri di Mosca.

Leggi anche: 1. Come si è arrivati alla guerra Russia-Ucraina e cosa vuole Putin / 2. Reportage – Chi sono i figli ribelli di Putin: la generazione russa che si oppone alla guerra in Ucraina / 3. Altro che sanzioni: l’Italia si inchina allo Zar e sugli amici di Putin piovono onorificenze