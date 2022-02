“Quello che sta succedendo in Ucraina è una misura necessaria, non ci è stata lasciata alcuna possibilità di fare diversamente”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin il 24 febbraio parlando con gli imprenditori russi dell’operazione militare in Ucraina. “Non abbiamo avuto scelta”, ha detto.

Vladimir Putin, ora che ha deciso di invadere l’Ucraina, è ancora di più sulla bocca di tutti. Il mondo lo teme. Dopo decenni, per sua decisione, la guerra è tornata in europa e in tanti temono lo scoppio della terza guerra mondiale. Tutti sanno chi è il presidente russo o pensano di saperlo visti i tanti anni di presidenza e di protagonismo sulle scene mondiali. Ma cerchiamo di conoscerlo meglio. Vladimir Vladimirovič Putin è nato a Leningrado il 7 ottobre 1952. È un politico, ex militare ed ex funzionario del KGB russo, presidente della Federazione Russa dal 7 maggio 2012 al suo quarto mandato (non consecutivo), avendo ricoperto precedentemente la carica dal 1999 al 2008. È stato anche Primo ministro della Russia dal 1999 al 2000 e di nuovo dal 2008 al 2012.