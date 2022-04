“Con panini così buoni, lascerai i tuoi bambini a casa”: la pubblicità degli hamburger con la foto di Maddie

Il 29enne proprietario di una ditta di panini da asporto, la Otley Burger Company di Leeds, nel Regno Unito, ha utilizzato l’immagine di Maddie MacCann, la bambina rapita in Portogallo nel 2007, per fare pubblicità ai suoi hamburger. “Con gli hamburger così buoni, lascerai i tuoi bambini a casa. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere. Buona festa della mamma a tutte le mamme là fuori”, recita lo slogan raccapricciante di una delle pubblicità, in cui è ritratta anche la madre della bambina scomparsa.

L’immagine di Maddie MacCann è stata ampiamente utilizzata negli anni da una campagna mediatica senza precedenti nel Regno Unito, che ha riempito tabloid e talk show, mentre della bimba non è mai emersa una vera traccia nonostante decine di segnalazioni. Ma il proprietario dell’azienda, Joe Scholey, ha superato il limite. Tanto che dopo le polemiche e le denunce ricevute l’Advertising Standards Authority ha intimato alle piattaforme social di rimuovere i contenuti dello spot. Ma Scholey è rimasto fermo sulle sue posizioni: in un programma televisivo ha detto di pensare solo ai soldi e che “non importa se le persone si sentono offese”.