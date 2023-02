Proteste in Moldavia, filorussi provano a entrare nella sede del governo

Rimane alta la tensione in Moldavia, dove un gruppo di manifestanti oggi ha cercato di fare irruzione nella sede del governo. Le proteste sono state organizzate del partito filorusso Sor, a poche settimane dalla crisi che ha portato alla nomina del nuovo primo ministro, il filooccidentale Dorin Recean.

Oggi centinaia di manifestanti sono scesi in piazza a Chisinau, capitale della Moldavia, chiedendo le dimissioni del governo della presidente Maia Sandu e le elezioni anticipate. Una parte del corteo, secondo quanto riporta la stampa moldava, tra cui Newsmaker, è stata respinta dalla polizia mentre cercava di entrare nella sede del governo e ha scelto di deviare verso il municipio della città.

Anti-government rallies organized by the pro-russian Shor party are taking place in Chisinau, Moldova.

The crowd, which was brought by buses, is trying to get to the government, but they are blocked by the police.

Apparently Kremlin does not leave the idea to seize Moldova. pic.twitter.com/uel5fZXRMv

