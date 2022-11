Sono dilaganti le proteste della popolazione in Cina contro la politica zero-Covid decisa da Pechino e contro l’inasprimento delle misure di isolamento, mentre in tutto il Paese i contagi sono in continuo aumento. Il Paese registra infatti oggi un nuovo record di positivi giornalieri sfiorando quota 40mila. In alcuni video circolati sui social si vedono manifestazioni anche a Chengdou, una delle principali città nel sud-ovest della Nazione, dove i contestatori gridano slogan per la libertà di parola, ricordando la storia e i diritti umani contro la dittatura.

La Bbc ha denunciato l’arresto e il pestaggio di Ed Lawrence, un suo inviato impegnato a testimoniare le proteste in corso a Shanghai, in Cina, contro le drastiche misure di contenimento del Covid-19. In un comunicato diffuso ieri l’emittente britannica ha affermato che il giornalista è stato preso a calci e trattenuto per ore, dopo essere stato arrestato nel corso delle proteste scoppiate nei giorni scorsi a Shanghai. Video dell’arresto del giornalista da parte di agenti di polizia e dei suoi tentativi di appellarsi “al consolato” britannico sono circolate nelle