Un uomo, un insegnante di scuola media, è stato decapitato con un coltello da cucina a Conflans Saint-Honorine, nella Val d’Oise, vicino a Parigi. Lo ha confermato la Procura nazionale antiterrorismo. Secondo le prime informazioni, i fatti si sono svolti attorno alle 17 di oggi, venerdì 16 ottobre, davanti a una scuola nel dipartimento delle Yvelines, nella banlieue parigina. Il presunto omicida, armato di un coltello, ha minacciato le forze dell’ordine, che lo hanno ucciso nel vicino comune di Eragny, ne dipartimento di Val-d’Oise.

L’aggressore è stato abbattuto a colpi di pistola dalla polizia dopo un inseguimento. La procura generale nazionale antiterrorismo ha aperto un’indagine per “omicidio in relazione a un’azione terrorista” e “associazione criminale a scopo di terrorismo”. L’uomo, un 48enne di nazionalità algerina, era stato intercettato dagli agenti mentre fuggiva verso la vicina città di Eragny ed era in possesso di un’arma da fuoco. Secondo alcuni media, l’uomo avrebbe gridato “Allah Akbar” mentre aggrediva gli agenti che lo hanno ucciso.

Secondo il quotidiano francese la vittima era un insegnante della scuola presso la quale è stato trovato il cadavere e l’assassino era il padre di un suo allievo. La vittima, ha aggiunto Le Parisien, aveva recentemente tenuto una lezione ai suoi studenti sulla libertà di espressione e aveva mostrato le caricature di Maometto.

L’Eliseo ha annunciato che Emmanuel Macron andrà in serata alla cellula di crisi del ministero dell’Interno allestita per le indagini sull’attacco.

Tre settimane fa, un 18enne di origine Pakistana ha causato due feriti nei pressi dell’ex redazione di Charlie Hebdo a Parigi. L’uomo si è “assunto la responsabilità” della sua azione, legandola alla ripubblicazione delle caricature di Maometto decisa dal giornale satirico in concomitanza con l’inizio del processo per l’attentato del 2015.

