La principessa d’Olanda rinuncia all’indennità da 1,6 milioni di euro: “Non li merito”

La principessa d’Olanda Catharina Amalia d’Orange ha deciso di rinunciare ai 1,6 milioni di euro all’anno cui avrebbe diritto secondo quanto stabilito dal governo olandese. Si tratta del primo membro della casa Reale che rinuncia alla sua indennità: un gesto che, come riferito dalla radio pubblica olandese Nos, si discosta totalmente dalle leggi monarchiche in vigore, e contribuisce a rendere Amalia molto apprezzata e popolare tra i sudditi.

“Il 7 dicembre avrò 18 anni e, secondo la legge, riceverò un’indennità. La cosa mi mette decisamente a disagio, almeno fino a quando potrò offrire così poco in cambio. A maggior ragione in un momento in cui altri studenti stanno vivendo un periodo molto più difficile a causa del Covid”, ha scritto l’erede al trono al primo ministro Mark Rutte, comunicandogli la sua rinuncia. “La trovo decisamente scomoda, almeno fino a che non avrò fatto nulla per meritarmela. Voglio guadagnarmela e non riceverla per diritto acquisito”, si legge nella lettera.

Catharina Amalia, primogenita di re Guglielmo Alessandro e della regina Maxima, si è diplomata pochi giorni fa con lode al liceo classico. La principessa ora si prenderà un anno sabbatico, poi si iscriverà all’università di Leiden per proseguire i suoi studi. La 18enne intende rimborsare anche i 300mila euro di reddito annui a cui aveva diritto mentre studiava e non richiederà 1,3 milioni di euro per le sue spese, fino a quando non svolgerà incarichi ufficiali per la Corona.