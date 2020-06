Il principe Joachim del Belgio è risultato positivo al Coronavirus dopo aver partecipato a un “lockdown party” a Cordova, in Spagna. Il 28enne si trovava nel paese straniero dal 26 maggio. “Sono profondamente pentito delle mie azioni”, delle quali “ora accetterò le conseguenze”, ha dichiarato il giovane rampollo della corte belga.

Alla festa in pieno lockdown a cui ha partecipato il principe Joachim erano presenti 27 persone, nonostante in Spagna sia previsto il divieto di assembramenti di oltre 15 persone. Il nipote di re Philippe del Belgio e terzogenito della principessa Astrid, la sorella del monarca, ha aggiunto: “Mi scuso per non aver rispettato tutte le misure di quarantena durante il mio viaggio. In questi tempi difficili, non volevo offendere nessuno”.

Il ragazzo si trovava a Madrid per motivi di lavoro. Il 26 maggio 2020 si sarebbe poi recato in Andalusia a Cordoba per partecipare a una party, con lui era presente anche la fidanzata Victoria Ortiz che vive appunto a Cordoba. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo El Paìs. Il principe, nono in linea di successione al trono, rischia una multa tra i 600 e i 10 mila euro. “Sono sorpresa e indignata: in un momento di lutto nazionale per così tanti morti, spicca un incidente di questo tipo”, ha dichiarato Rafaela Valenzuela, subdelegata del governo nazionale a Cordova. “È del tutto irresponsabile, perché quel numero di persone moltiplicato potrebbe causare un focolaio e ciò significherebbe che Cordoba, dopo essere passata alla Fase 2, dovrebbe fare un passo indietro. È imperdonabile. La polizia sta indagando non solo sull’osservanza delle misure di confinamento, ma anche sulla violazione di altre regole, dato che siamo ancora in stato di allarme. Il virus è ancora là fuori”, ha concluso.



Il principe Joachim insieme alla fidanzata e futura sposa Victoria Ortiz

