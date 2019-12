Il principe britannico Filippo, marito della regina Elisabetta, è stato ricoverato in ospedale nel mattino di oggi, venerdì 20 dicembre. Lo rende noto Buckingham Palace senza precisare le ragioni del ricovero, deciso dai medici in via “precauzionale”.

Filippo, 98 anni, è tenuto in osservazione all’ospedale King Edward VII di Londra, dove non sarebbe arrivato in ambulanza ma con mezzi della Casa reale. Buckingham Palace specifica che si tratta di un ricovero pianificato.

Il principe si è ritirato dalla vita pubblica nell’agosto 2017. Nel gennaio 2019 era stato vittima di un incidente stradale: il Range Rover che stava guidando era finito contro un’altra auto.

La sua ultima apparizione in pubblico risale al maggio scorso, quando partecipò al matrimonio di Lady Gabriella di Windsor, figlia del cugino di Elisabetta.

Leggi anche:

Il principe Filippo è stato coinvolto in un incidente stradale

Potrebbero interessarti Cile, manifestante schiacciato tra due camionette della polizia Scontro tra due navi da crociera, paura per i passeggeri | VIDEO Venezuela, aereo scompare dai radar e precipita: sono 9 le vittime

Tutte le gaffe del principe Filippo