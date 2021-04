Morto il Principe Filippo: le cause della morte

Quali sono le cause della morte del Principe Filippo, morto oggi, venerdì 9 aprile 2021, all’età di 99 anni? La causa principale del decesso è legata all’età del marito della Regina Elisabetta. Il decesso è avvenuto a quasi 100 anni nel castello di Windsor, dov’era nata sua madre Alice di Battenberg e dove aveva raggiunto la moglie in questo nuovo annus horribilis del Covid. Filippo sarà ricordato da molti solo per le sue battute di spirito e per le sue gaffe, invece che per il grande uomo che è stato. Senza di lui Elisabetta non avrebbe retto così a lungo e così bene il peso della corona. Nel novembre del 2017 la coppia reale aveva festeggiato i 70 anni di matrimonio: anni con alti e bassi, come per tutte le coppie, ma essenzialmente felici.

Il 17 febbraio scorso, il principe era stato ricoverato all’ospedale re Edoardo VI di Londra in seguito a un malore. “Il ricovero del Duca di Edimburgo è una misura precauzionale, presa su consiglio del Dottore di Sua Altezza Reale, dopo essersi sentito male”, aveva fatto sapere Buckingham Palace attraverso una nota ufficiale.

Dopo un mese di ricovero e un delicato intervento al cuore a causa di una non precisata infezione, il 99enne Principe Filippo è stato dimesso a metà marzo dall’ospedale Edward VII del quartiere di Marleybone, al centro di Londra, ed è tornato a casa a Windsor. All’uscita dall’ospedale, il duca di Edimburgo e marito della regina Elisabetta II era apparso in discreta forma, nonostante le ultime settimane di timore per le sue condizioni precarie: Filippo è salito con le sue gambe sull’auto che lo ha riportato al Castello di Windsor, per riunirsi con la sovrana. Il 10 giugno avrebbe festeggiato 100 anni.

