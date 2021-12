Scopre di essere positiva in volo e fa una quarantena di tre ore nel bagno dell’aereo

Ha scoperto di essere positiva al Covid mentre era in volo da Chicago a Reykjavik. Così, un’insegnante americana ha trascorso tre ore del viaggio chiusa nel bagno dell’aereo della compagnia Icelandair. La destinazione finale doveva essere la Svizzera, insieme a suo padre e suo fratello, ma dal 19 dicembre ha dovuto trascorrere la quarantena in Islanda, in un Covid Hotel.

Marisa Fotieo ha documentato l’incredibile vicenda sul suo account Tiktok con un video che è stato visto da oltre quattro milioni di persone. La donna prima del volo aveva fatto due test molecolari e cinque rapidi, ha raccontato alla Cnn, ma dopo circa un’ora e mezza di volo ha iniziato ad avvertire dei sintomi tra cui un forte mal di gola. Da qui la decisione di effettuare un tampone nel bagno dell’aereo che è risultato, poi, positivo.

Una volta visto l’esito ha iniziato ad andare nel panico “La prima assistente di volo che ho incontrato è stata Rocky. Stavo piangendo”, ha raccontato la donna preoccupata per la sua famiglia con cui era stata a contatto, per le altre persone sull’aereo e per le famiglie dei suoi alunni della scuola materna. L’hostess, Ragnhildur Eiríksdóttir “Rocky”, l’ha aiutata a calmarsi e ha fatto il possibile per cercare di riorganizzare i posti. Il volo, però, era pieno. Per questo motivo Fotieo ha deciso di rimanere in bagno, per non stare a contatto con gli altri passeggeri durate il volo. Sulla porta è stato poi posto un cartello con la scritta “Fuori servizio”. Durante il viaggio, l’assistente di volo ha fornito alla donna cibo e bevande.

Una volta atterrato l’aereo, Fotieo e la sua famiglia sono stati gli ultimi a scendere dall’aereo. Il padre e il fratello sono andati in Svizzera, perché senza sintomi. L’insegnante invece, dopo aver ripetuto un tampone rapido e un molecolare, entrambi positivi, è stata condotta in un hotel della Croce Rossa dove ha trascorso i dieci giorni di quarantena.

Durante l’isolamento, Fotieo ha documentato le sue giornate. Ha ricevuto molti regali da parte dell’assistente di volo che le ha spedito, tra le tante cose, un albero di Natale. “Sapevo che sarebbe stata sola in Islanda quindi, anche se in isolamento, se hai qualcuno che può portarti qualcosa è bello. Dovevo solo essere quel qualcuno”, ha raccontato Rocky alla Cnn.