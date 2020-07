L’allarme della Cina: “Polmonite sconosciuta in Kazakistan, più letale del Coronavirus”

Una polmonite misteriosa che farebbe più paura del Coronavirus. L’allarme riguarda il Kazakistan, Paese nel quale questa polmonite ha già ucciso 1700 persone soltanto quest’anno e che da metà giugno si sta intensificando e propagando in maniera preoccupante. A renderlo noto è stata l’ambasciata cinese in Kazakistan, con un comunicato rivolto ai propri cittadini.

“Il dipartimento della Sanità del Kazakistan ed altre agenzie stanno eseguendo ricerche comparative e non hanno definito la natura del virus della polmonite”, si legge nella comunicazione riportata dalla Cnn. In alcune aree del Paese, intanto, si registrano centinaia di casi al giorno. I principali focolai sono concentrati finora nelle regioni di Atyrau, Aktobe e Shymkent, che nel complesso registrano quasi 500 nuovi casi e oltre 30 pazienti in condizioni critiche. Sempre secondo l’ambasciata, la malattia ha provocato 1.772 morti dall’inizio dell’anno – inclusi cittadini cinesi – di cui 628 solo il mese scorso.

Nel comunicato l’ambasciata cinese sottolinea che “la malattia è molto più mortale del Covid-19”. Secondo l’agenzia di stampa del Kazakistan, Kazinform, il numero di casi nella capitale Nursultan è più che raddoppiato a giugno rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il Kazakistan, dal canto suo, ha risposto all’allarme lanciato dalla Cina parlando di “fake news”.

Il Ministero della Salute kazako afferma come “le informazioni diffuse da alcuni media cinesi non corrispondano alla realtà”. Il ministero afferma inoltre che sono stati classificati come polmoniti casi di pazienti con i sintomi analoghi a quelli del Covid-19 ma con test negativi e che si tratta di una procedura coerente con le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità.

