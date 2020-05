New York, la polizia investe con le auto la folla che protesta per la morte di George Floyd | VIDEO

New York, la polizia investe con le auto i manifestanti che protestano contro la morte di Floyd

Scene agghiaccianti arrivano da New York, dove la polizia disperde con violenza le proteste contro la morte di George Floyd, il 46enne afroamericano che ha perso la vita a Minneapolis il 26 maggio dopo il fermo delle forze dell’ordine. Nei video condivisi dagli utenti sui social, si vedono due volanti della NYPD, la polizia del distretto di New York, avvicinarsi alle transenne dietro cui sostavano alcuni protestanti. Questi per tutta risposta iniziano a lanciare oggetti, e così le auto reagiscono a loro volta investendoli, rischiando di provocare altri morti. Le immagini sono spaventose, e nei filmati si sentono le urla della folla che scappa e i passanti che riprendono increduli. Sulla scena è intervenuto anche il governatore dello stato di New York, Bill De Blasio. “Vorrei che non lo avessero fatto. Non darò la colpa agli ufficiali che stavano cercando di affrontare una situazione assolutamente impossibile”, ha detto il governatore.

