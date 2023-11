Quando si dice non arrendersi mai. Una viaggiatrice che era evidentemente arrivata in ritardo al gate all’imbarco all’aeroporto di Camberra ha preso a spintoni lo staff in servizio e si è fiondata nel bel mezzo della pista d’atterraggio, nel tentativo vano e disperato di salire a bordo dell’aereo. Un gesto folle e potenzialmente pericoloso: la donna ha danneggiato porte, è entrata in aree non accessibili e, come se non bastasse, era pure in possesso di una piccola quantità di cannabis.

Dovrà ora dare delle spiegazioni alla polizia e probabilmente rimanere per un po’ in carcere. Urlava al pilota, cercando di attirare la sua attenzione e saltare dentro. ‘Non posso restare a terra’”, diceva la donna. Si è reso necessario l’intervento degli agenti per fermarla e arrestarla. Il tutto è stato ripreso in un video che è diventato virale sul web. Nel filmato si vede la ragazza, apparentemente tranquilla, che cerca di avvisare il pilota della sua presenza, un po’ come fosse un semplice taxi. Alla fine il volo è riuscito a partire, senza ovviamente l’irruenta donna, seppur con 15 minuti di ritardo.