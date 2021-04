Un uomo tedesco di 49 anni è accusato di aver fatto prostituire la figlia 12enne della sua compagna in un autogrill della città tedesca di Schweinfurt, in Baviera. Il patrigno della ragazza, l’elettricista Thomas S., secondo quanto scrive il Sun chiedeva ai camionisti cinque euro in contanti e un pacchetto di sigarette Winston, in cambio di rapporti con lei. L’uomo avrebbe anche insistito per filmare quello che stava succedendo.

L’indagine della polizia è iniziata il 31 luglio 2020, quando un camionista ha avvertito i poliziotti che Thomas aveva offerto i servizi sessuali della minore ad altri tre camionisti nell’area di servizio. Subito dopo la soffiata, i poliziotti hanno catturato e arrestato Thomas, che era seduto in un’Audi con la ragazzina. Secondo quanto dichiarato da alcuni testimoni, tre giorni prima dell’arresto, la 12enne era stata abusata dal camionista rumeno Hartmut N., 50 anni. Thomas S. avrebbe filmato l’aggressione sul suo telefono, e le immagini sono state utilizzate per incriminare il camionista, che ora è in custodia e in attesa di processo.

Secondo quanto emerso finora dalle indagini, la madre della ragazza, la 39enne Brigitte K., era a conoscenza di ciò che stava accadendo e non si opponeva al comportamento violento del suo partner. Anche la donna è stata arrestata. Il padre biologico aveva lasciato che la mamma prendesse la custodia della minora e da allora pare si fosse disinteressato a lei. Thomas S. e Brigitte K. sono accusati di aver abusato sessualmente della 12enne e averle scattato foto e video per un periodo di due anni.

