Proteste a Parigi: vasto incendio nella zona della Gare de Lyon | VIDEO

Un vasto incendio è scoppiato nella zona della Gare de Lyon, a Parigi, in seguito ad alcune proteste scoppiate a margine dell’esibizione di un rapper.

Secondo le prime informazioni fornite dalla prefettura, le fiamme sono divampate come conseguenza di “atti di violenza” commessi poco prima del concerto della star congolese Fally Ipupa, il quale doveva esibirsi a Bercy.

Intorno alle 18,00 di venerdì 28 febbraio, la polizia ha evacuato la stazione dei treni Gare de Lyon e ha invitato le persone a evitare di transitare in zona.

A scendere in piazza sono stati gli oppositori al regime del presidente del Congo Félix Tshiseked. Il rapper Fally Ipupa negli anni precedenti era stato più volte minacciato, motivo per cui non si esibiva in Francia da oltre 10 anni.

Per il concerto in programma questa sera, era previsto un grande dispiegamento di forze dell’ordine.

Leggi anche:

Potrebbero interessarti Chiede al tatuatore di dipingerle gli occhi come un rapper, ma perde la vista Video Esclusivo TPI, psicosi Coronavirus: sulla nave MSC botte da orbi dalla security ai passeggeri Siria: la polizia greca lancia gas lacrimogeni sui migranti al confine con la Turchia

Sciopero in Francia: violenti scontri a Parigi | FOTO | VIDEO