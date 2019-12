Sciopero Francia: i video e le foto dei violenti scontri di Parigi

Stanno facendo il giro del web i video e le foto dei violenti scontri che si sono tenuti oggi, giovedì 5 dicembre, a Parigi tra polizia e black block nel corso delle manifestazioni che si sono svolte nella Capitale per lo sciopero generale indetto in Francia contro la riforma delle pensioni volute da Macron.

Francia paralizzata dagli scioperi contro la riforma delle pensioni, violenti scontri a Parigi tra black block e polizia

Veri e propri momenti di tensione si sono verificati nel pomeriggio di giovedì 5 dicembre a place de la République, nel cuore di Parigi, quando circa 500 facironosi e black block si sono mischiati ai manifestanti e hanno iniziato a bruciare cassonetti e ingaggiare scontri con la polizia che, dal canto suo, ha risposto con un lancio di lacrimogeni.

La situazione lentamente è tornata alla normalità, mentre in molti hanno protestato per i metodi poco ortodossi della polizia. Secondo le testimonianze di chi era in piazza, infatti, al centro dell’azione degli agenti sono finite anche diverse persone che nulla avevano a che fare con gli scontri.

Il bilancio degli scontri tra facinorosi e polizia, comunque, ha portato all’arresto di 87 persone, mentre a place de la Nation, dove è arrivato il corteo, si sono verificati nuovi scontri tra la polizia a una parte dei manifestanti.

Potrebbero interessarti “Io sono Joshua Wong e la Cina mi perseguita: vi racconto le mia battaglia per Hong Kong” | Anteprima Perché la contestatissima riforma delle pensioni di Macron è meglio di Quota 100 (di E. Serafini) Impeachment, Nancy Pelosi avvia la messa in stato di accusa di Trump