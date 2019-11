Parigi, evacuata la stazione di Gare du Nord: ordigno in una borsa

Momenti di tensione a Parigi, dove oggi, venerdì 29 novembre 2019, la stazione ferroviaria della Gare du Nord è stata evacuata dopo la scoperta di un bagaglio contenente un ordigno, presumibilmente un proiettile di mortaio.

La notizia arriva in una giornata di terrore in Europa. Nel centro di Londra, nella zona di London Bridge, oggi pomeriggio un uomo armato di coltello ha aggredito una decina di passanti (due di loro sono morti) prima di essere bloccato (l’aggressore, con indosso una finta cintura esplosiva, ha perso la vita dopo per i colpi d’arma della polizia). Un episodio simile si è verificato nel tardo pomeriggio a L’Aja, dove un uomo armato di coltello ha ferito tre persone dandosi poi alla fuga.

