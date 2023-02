Pentagono: un altro pallone-spia cinese, sull’America Latina

“Abbiamo ricevuto segnalazioni che un altro pallone-spia cinese è in transito sui cieli dell’America Latina”. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, alla Cnn. Non è chiaro esattamente quale Paese latino-americano stia sorvolando, ma non sarebbe diretto verso gli Stati Uniti.

Intanto il Northern Command degli Stati Uniti (Usnorthcom) si sta coordinando intanto con la Nasa per determinare quanto ampio sarebbe il raggio di caduta dei detriti se il pallone-spia cinese in volo sugli Usa dovesse essere abbattuto. Lo riferiscono fonti del Pentagono alla Cnn.

Il caso

Il caso del pallone aerostatico cinese avvistato negli Stati Uniti nella giornata di ieri ha spinto il capo della diplomazia statunitense, Anthony Blinken, a posticipare il suo viaggio a Pechino. La visita, prevista per questo fine settimana, avverrà in un momento più “favorevole”, secondo fonti dell’amministrazione Biden citate dalla stampa.

La Cina si è scusata per la violazione dello spazio aereo statunitense da parte del pallone, sostenendo che si trattasse di un mezzo civile. Una spiegazione che non ha convinto affatto il dipartimento di Difesa statunitense. “Siamo a conoscenza della dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese. Tuttavia, sappiamo che si tratta di un pallone di sorveglianza”, ha detto il portavoce, il brigadier generale Pat Ryder. Secondo il Pentagono, il pallone è in grado di essere manovrato e rimarrà nello spazio aereo statunitense ancora per qualche giorno, mentre continua a viaggiare a un’altitudine di 18mila metri.