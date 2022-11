Pakistan, attentato contro l’ex primo ministro Imran Khan: “Ferito da un’arma automatica”

L’ex primo ministro del Pakistan Imran Khan ha subito un attentato durante una manifestazione di protesta, in cui è rimasto ferito da colpi di arma da fuoco. Khan, sfiduciato lo scorso aprile, stava partecipando a una marcia verso la capitale Islamabad per chiedere le elezioni anticipate. L’ex campione di cricket è stato ferito a una gamba da un uomo che ha aperto il fuoco con un’arma automatica, secondo quanto riferito all’agenzia Reuters da un testimone. L’attentato è stato condannato dall’attuale primo ministro Shehbaz Sharif, che ha chiesto al ministro dell’Interno di aprire un’indagine.

Secondo un alto consigliere dell’ex capo di governo, Raoof Hasan, l’attentatore è stato ucciso. Khan, riporta Afp, è stato colpito a un piede ma “è in condizioni stabili”. Si è trattato di un “tentativo di ucciderlo”, ha aggiunto Hasan.

Nelle ultime settimane, l’ex capo del governo ha tenuto manifestazioni in tutto il paese contro il governo in carica e i militari che lo sostengono, chiedendo di andare al voto. La popolarità dell’ex campione di cricket è tornata a crescere a seguito della crisi economica e delle devastanti alluvioni che hanno travolto un terzo del paese, nonostante la decisione della commissione elettorale di bandirlo dal ricoprire cariche elettive per aver venduto regali ricevuti durante il suo mandato.