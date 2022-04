Abramovich ha speso 40mila sterline per farsi portare il sushi in jet da Londra a Baku

La notizia risale al 2000 ma è stata rispolverata ieri dai tabloid britannici. All’inizio del secolo infatti l’oligarca russo Roman Abramovich era stato colto dal capriccio di mangiare la cucina sushi del suo ristorante giapponese preferito di Londra, l’Ubon della catena Nobu situato a Canary Wharf. Non fosse stato che si trovava a 4mila chilometri di distanza dal locale, nella capitale di Baku in Azerbaijan.

La sua voglia di sushi era però così incontrollata che decise di pagare un jet privato per farselo consegnare, come ha riportato al tempo il Sunday Times di Londra. Abramovich ha dichiarato di aver dato istruzioni a un suo assistente di fare un ordine per lui e i suoi amici da 1.200 sterline. La cena è stata portata da uno chaffeur in Limousine all’aeroporto di Luton di Londra e trasportato su un jet privato già in attesa. Da lì l’aereo ha preso il volo e attraversato il continente europeo per raggiungere finalmente il piatto di Abramovich. L’intera operazione sarebbe costata intorno ai 48mila euro e Abramovich ha dovuto aspettare un po’ di tempo prima dell’arrivo del suo ordine

La durata di volo da Londra a Baku è di circa 5 ore e 30 minuti, senza tenere in considerazione il tempo necessario per preparare il cibo e trasportarlo da un aeroporto all’altro. L’episodio oggi appare ben lontano dalle ultime notizie che riguardano il patron del Chelsea, dopo che i suoi conti bancari sono stati congelati a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. Secondo il Daily Mirror, il magnate 55enne avrebbe infatti supplicato alcuni suoi amici celebri di prestargli del denaro per restare a galla, nonostante lo stesso Abramovich abbia negato queste illazioni sul suo conto.