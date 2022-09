Oggi il primo discorso di re Carlo III: solo lui e la sorella Anna hanno visto la regina prima della morte

Cresce l’attesa per il primo discorso di re Carlo III, dopo la morte a 96 anni di Elisabetta II. Il primo messaggio alla nazione del nuovo sovrano del Regno Unito è previsto alle 18 ora locale (le 19 italiane), dopo l’incontro con la prima ministra britannica Liz Truss. La nuova leader dei conservatori aveva ricevuto l’incarico da Elisabetta II appena tre giorni fa, prima che le condizioni della regina si aggravassero.

Al suo capezzale, secondo quanto rivelato dal Daily Mail, erano presenti solamente i figli Carlo e Anna. Il resto della famiglia non è riuscito a raggiungere in tempo il castello di Balmoral, dove la situazione sarebbe precipitata in pochissimo tempo. Ai due fratelli, che si trovavano già in Scozia, si è unita anche Camilla, che si trovava a Birkhall, poco distante. Dopo la morte della regina, sono arrivati nella residenza scozzese anche gli altri figli della regina, Andrea ed Edoardo. Assieme a loro anche Sofia, moglie di Edoardo, e il principe William, alla guida della Range Rover che ha portato il gruppo a Balmoral. Il principe Harry è invece arrivato in serata, senza la moglie Meghan Markle, rimasta a Londra. Anche la moglie di William, Kate, è rimasta a Windsor per accudire i tre figli, che ieri hanno avuto il primo giorno di scuola.

Alla morte della regina, Carlo ha assunto contestualmente la carica di re, ma la proclamazione ufficiale avverrà domani, sabato 10 settembre, di fronte al Consiglio di accessione, composto da membri del Consiglio privato di sua maestà ed esponenti dell’amministrazione britannica. Ancora non è stata stabilita una data invece per la cerimonia di incoronazione, che si terrà nei prossimi mesi.