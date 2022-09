Camilla, da rivale di Diana a regina consorte: sarà coronata al fianco di Carlo III

Da intrusa a regina, in poco meno di vent’anni. La parabola di Camilla agli occhi dell’opinione pubblica inglese è stata lunga, con una conclusione da molti inaspettata. Anche la moglie del nuovo sovrano del Regno Unito, sarà infatti coronata insieme a Carlo III, diventando la prima regina consorte negli ultimi 70 anni.

Un titolo di cui fino a qualche anno fa, pochi pensavano avrebbe potuto fregiarsi, vista l’ostilità dell’opinione pubblica aveva nei confronti dell’ex rivale della principessa Diana. “Eravamo in tre in questo matrimonio”, disse Lady D nella celebre intervista del 1995, prima del divorzio con Carlo, mentre in privato la descriveva come una “rottweiler”. Dopo la morte principessa di Galles nel 1997, Camilla dovette attendere due anni prima di farsi vedere in pubblico con Carlo, in occasione del compleanno della sorella.

L’atteso matrimonio arrivò solo nel 2005, a 25 anni dal loro primo incontro, avvenuto ad una partita di polo. Una cerimonia di basso profilo, a cui fu presente anche la regina, che negli anni successivi ha consacrato il passaggio di Camilla a membro a pieno titolo della famiglia reale. Lo scorso febbraio la conferma ufficiale: “quando mio figlio Carlo diventerà re, so che voi darete a lui e a sua moglie Camilla lo stesso sostegno che avete dato a me”, aveva detto la regina in occasione delle celebrazioni per il 70esimo anniversario del suo regno. “È mio sincero desiderio che, quando arriverà quel momento, Camilla sarà conosciuta come regina consorte mentre continua il suo leale servizio”.