Nike regala una settimana di ferie extra ai propri dipendenti per superare lo stress da pandemia

"Prendetevi il tempo per rilassarvi, distrarvi e trascorrere del tempo con i vostri cari", ha scritto il capo di Nike al personale in vista del rientro in ufficio dopo le vacanze estive

I dipendenti della sede centrale della Nike in Oregon hanno ottenuto una settimana di ferie extra per sostenere la propria salute mentale dopo un anno difficile segnato dalla pandemia di Covid. “Prendetevi il tempo per rilassarvi, distrarvi e trascorrere del tempo con i vostri cari“, ha scritto il manager responsabile del marketing Matt Marrazzo in un messaggio inviato al personale della multinazionale di abbigliamento sportivo.

Come riporta la Bbc, da lunedì 31 agosto a venerdì 3 settembre, quindi, l’azienda statunitense si “spegnerà” per consentire ai dipendenti di prendersi cura di sé in vista del rientro in ufficio dopo le vacanze estive e superare lo stress legato all’emergenza sanitaria.

Nell’annuncio su LinkedIn della scorsa settimana, il manager della Nike ha detto al personale “Non lavorate“, aggiungendo che l’anno scorso era stato “duro” e tutti insieme stavano “vivendo un evento traumatico“. Sempre più dipendenti riferivano infatti di sentirsi esauriti dal protrarsi della pandemia.

La decisione della Nike segue la scia di altre grandi aziende statunitensi come Apple, Uber e la banca Wells Fargo che hanno ritardato i piani per il rientro in ufficio dei propri dipendenti. “In un anno diverso da qualsiasi altro, prendere tempo per il riposo e il recupero è la chiave per fare bene e rimanere sani di mente. Non è solo una settimana di riposo per un team di lavoro, è il riconoscimento del fatto che possiamo dare priorità alla salute mentale e continuare a lavorare“, ha spiegato il capo di Nike. La decisione riflette anche il fatto che Nike, nonostante la pandemia, ha avuto un anno di grande successo con vendite in aumento e azioni in crescita del 20%.