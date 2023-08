New York, auto travolge 7 pedoni sulle strisce: grave 34enne di Piacenza

Ieri notte a New York un’auto ha travolto sette pedoni, di età compresa tra i 24 e i 61 anni, che stavano attraversando sulle strisce a Midtown Manhattan, sulla 36/a Strada e la Sesta Avenue. Tra loro anche una coppia di Piacenza, Matteo Maria Maj, 51 anni, e Giulia Gardani, 34enne, istruttrice federale di tennis. La donna verserebbe in gravi condizioni.

“Noi familiari siamo stati avvertiti direttamente da Matteo la scorsa notte – ha detto a La Libertà la sorella Monica Maj –. Lui e la moglie sarebbero dovuti tornare martedì: l’incidente è successo dopo cena, mentre stavano rientrando in hotel. Lui ha riportato diverse fratture, mentre la moglie è in condizioni più serie”.

L’uomo – secondo quanto riportato – è stato da poco operato per un trauma facciale e nelle prossime ore finirà ancora sotto i ferri per un intervento a tibia e perone, mentre la moglie, arrivata al pronto soccorso in gravi condizioni, ha subito un lungo intervento di cinque ore per una lesione alle vertebre cervicali.

Stando a quanto comunicato dalla polizia, alla guida della Honda Accord con targa del New Jersey c’era una donna di 29 anni, che stava viaggiando in direzione est verso l’incrocio con la 6th Avenue quando ha colpito i sette pedoni vicino alle strisce poco prima di mezzanotte.

La donna è poi fuggita verso il Midtown Tunnel e ha proseguito verso est attraverso il Queens sulla Long Island Expressway. A quel punto, ha colpito un altro veicolo prima di essere fermata. Al momento non ci sono state indicazioni se il gesto sia stato intenzionale o legato al terrorismo. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo.