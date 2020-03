Ganesh Bhattarai, direttore del Nepal’s Curriculum Development Center, il corpo del governo che ha sviluppato i nuovi curricula, ha risposto alle critiche affermando che alla base della riforma non c’è la volontà di favorire nessuna religione in particolare. Cantare “l’Om”, uno dei suoni più sacri del culto induista, non è parte del corso, e gli studenti potranno rifiutarsi di fare il saluto al sole se non si sentiranno a proprio agio, ha sottolineato Bhattarai.

Intanto, gli alunni si dicono pronti a iniziare i nuovi corsi. “Sono così felice per questo nuovo corso”, dice Shristi Tamang, uno studente di 14 anni, al New York Times. “Lo Yoga è l’arte di saper vivere”.