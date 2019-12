Al via il festival di Gadhimai in Nepal

Oggi, martedì 3 dicembre, ha preso il via in Nepal il festival di Gadhimai, che ha luogo ogni cinque anni in un villaggio remoto del Paese, al confine con l’India. I fedeli induisti della dea Gadhimai hanno iniziato a sgozzare migliaia di bufali sin dalle prime ore del mattino in quello che è considerato il più grande sacrificio di animali di tutto il mondo.

Nonostante gli sforzi degli attivisti per i diritti degli animali e delle autorità locali di porre fine al più grave spargimento di sangue del pianeta, il festival è iniziato anche quest’anno con un massacro cerimoniale di capre, ratti, polli, maiali e volatili, in nome della cosiddetta “dea del potere”.

Dopo il sacrificio, circa duecento macellai hanno attraversato l’arena murata che ospita il festival trascinando migliaia bufali, mentre i fedeli curiosi accorsi da ogni parte del Paese sbirciavano arrampicati sugli alberi.

Birendra Prasad Yadav, membro del comitato organizzativo del festival, ha dichiarato all’agenzia francese Afp: “Abbiamo cercato di non promuovere il festival, ma le persone hanno troppa fiducia nella tradizione, e sono venute qui con le loro offerte”.

Migliaia di fedeli giunti dal Nepal e dall’India hanno presidiato per giorni l’area del festival, dormendo all’aperto con le proprie offerte.

Molti speravano che il rito non si riproponesse più dopo che le autorità del villaggio avevano ordinato al governo di scoraggiare lo spargimento di sangue, ma secondo gli attivisti per i diritti degli animali, le agenzie governative e i comitati non sono riusciti a rendere gli ordini effettivi.

Nemmeno i sequestri di decine di animali da parte delle autorità di frontiera ai pellegrini che viaggiavano senza licenza sono riusciti ad arrestare il flusso di fedeli.

In occasione del festival del 2014 oltre 200mila animali sono stati uccisi in nome della dea induista.

