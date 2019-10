Un neonato senza occhi è stato abbandonato dalla madre: Sasha cerca una famiglia che lo adotti

Un neonato senza occhi abbandonato dalla madre cerca casa

Una storia drammatica e di speranza, quella del piccolo Sasha: il neonato senza occhi in cerca di una famiglia che lo accolga e lo faccia sentire a casa. La vicenda arriva dalla città di Tomsk, nella parte sud-occidentale della Siberia, in Russia.

Lo scorso aprile il piccolo Sasha è venuto alla luce, ma le sue condizioni di salute non erano delle migliori: il neonato, infatti, è nato con una importante malformazione. Il piccolo, infatti, è affetto da una patologia molto rara che comporta uno sviluppo anomale dei bulbi oculari.

Per il resto, Sasha è un bambino sano, non avrà altri problemi, come assicurano i medici, ma non sarà mai in grado di vedere. La mamma del piccolo, venuta a conoscenza dello stato di salute del suo bambino nell’ultima fase della gravidanza, si è vista di fronte a un problema troppo grande da affrontare. Come si legge sui giornali locali, la donna – il cui nome non è stato reso pubblico – non si è sentita in grado di crescere il figlio né di fornirgli le cure necessarie, per questo avrebbe deciso di darlo in adozione.

Il bambino, sempre secondo i media locali, soffrirebbe di una forma molto grave di sindrome di anoftalmia. Nel mondo oltre a Sasha, solo altri tre bambini sarebbero stati colpiti da questa rarissima patologia. Ma le infermiere che si prendono cura del bambino assicurano che Sasha “non è diverso dagli altri bimbi, gioca e sorride come un bambino sano”. Il piccolo è stato già sottoposto a una delicata operazione chirurgica a San Pietroburgo, dove gli sono state impiantate delle minuscole sfere oculari. Il bambino non vedrà mai, ma l’operazione si è resa necessaria per evitare che nella fase di crescita il visino del bambino possa deformarsi.

L’infermiera che ha accompagnato il piccolo Sasha a San Pietroburgo ha riferito ai media che il piccolo “ama giocare e adora nuotare, è un bambino allegro e sorride non appena sente delle voci familiari”.

Sasha al momento è pronto per essere adottato. I media russi stanno diffondendo il più possibile la sua storia affinché si faccia avanti qualcuno. Se ciò non dovesse accadere, i servizi sociali hanno riferito che si aprirà l’ipotesi di una adozione internazionale. Per ora, però, Sasha aspetta solo di trovare una famiglia che lo accolga e lo faccia crescere circondato dall’amore che merita.

