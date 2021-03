Navalny, l’intelligence Usa: “C’è Mosca dietro l’avvelenamento”. Sanzioni alla Russia

C’è il governo di Mosca dietro l’avvelenamento di Alexey Navalny: a questa conclusione sono giunti i servizi di intelligence statunitensi. Per la vicenda che ha riguardato l’oppositore russo, attualmente in carcere, gli Usa si preparano a imporre sanzioni a sette alti funzionari russi.

Le sanzioni sono state varate “in accordo con i nostri partner nell’Ue” e sono “un segnale chiaro” inviato a Mosca, ha spiegato un funzionario statunitense in condizione di anonimato. “Ribadiamo la nostra richiesta di rilascio immediato e incondizionato del signor Navalny”, ha aggiunto la fonte, sottolineando che l’intelligence americana ha concluso che il governo russo è responsabile dell’avvelenamento.

All’inizio di febbraio Navalny è stato condannato a due anni e mezzo di carcere, dopo essere stato ritenuto colpevole di aver violato i termini della libertà condizionale nei cinque mesi che è stato in Germania per curarsi, dopo il suo avvelenamento avvenuto in Siberia, lo scorso agosto.

