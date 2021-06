È nata la figlia di Harry e Meghan: si chiama Lilibet Diana

“Con grande gioia il principe Harry e Meghan il duca e la duchessa di Sussex, danno alla loro figlia, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, il benvenuto al mondo”. A dare la notizia un comunicato dell’ufficio stampa dal Duca e della Duchessa del Sussex. Nell’annuncio ufficiale viene indicato anche quale sarà il soprannome del nuovo ingresso nella Royal Family: Lili.

Meghan ha partorito venerdì, la neonata è in salute. Secondo la portavoce della famiglia, la bambina è nata in un ospedale a Santa Barbara, in California, e pesa circa 3,5 chilogrammi. Il primo nome, Lilibet, è un omaggio al soprannome della regina Elisabetta II; il secondo è in onore della nonna Diana, madre di Harry. La neonata è l’ottava nella linea di successione al trono. L’annuncio non è stato accompagnato da alcuna fotografia. La coppia si era sposata al castello di Windsor nel maggio 2018, il primo figlio Archie è nato un anno dopo.

La coppia ha volute rendere omaggio sia alla madre del duca, Lady Diana Spencer, ma anche alla Regina Elisabetta, il cui soprannome in famiglia è proprio Lilibet.

Esteri / Harry: “Se Meghan non si è suicidata è solo per me e per il bambino che portava in grembo” Esteri / Harry “farà il possibile per tornare a Londra e stare vicino a Elisabetta”

La bambina è nata venerdì scorso alle 11,40 in una clinica privata, il Santa Barbara Cottage Hospital. Quanto al nome, il portavoce ha sottolineato l’omaggio alla “beneamata nonna” di Lilibet. Poiché quest’ultimo non è un vero nome, bensì un diminutivo, è presumibile che la bambina sarà chiamata soltanto “Lili”.

Da quando hanno lasciato Londra, Harry e Meghan hanno deciso di rinunciare non solo al titolo di altezza reale ma anche ai finanziamenti che arrivavano dalla Corona. In pratica, hanno deciso di essere finanziariamente autonomi. Al momento Harry lavora come Chief Impact Officer a BetterUp Inc, una società che si occupa di promozione della salute mentale. Come riportato dal Wall Street Journal, Harry ha accettato questo incarico perché voleva “essere promotore di un cambiamento nelle vite altrui”.