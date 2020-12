Usa, autobomba esplode a Nashville: “Atto intenzionale”

L’esplosione di un’autobomba in pieno centro squarcia il giorno di Natale a Nashville, in Tennessee. La polizia ha confermato che si è trattato di un “atto intenzionale”.

Il portavoce dei Vigili del Fuoco di Nashville ha riferito che tre persone sono state trasportate in ospedale e nessuna delle tre sarebbe in condizioni gravi.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 6.30 ora locale di oggi, venerdì 25 dicembre (quando in Italia erano le 13.30). Un camper è improvvisamente saltato in aria nella zona turistica tra Second Avenue e Commerce Street. Il mezzo era parcheggiato di fronte al palazzo della compagnia telefonica At&T.

Gli edifici attorno sono stati colpiti. Immagini mostrano una colonna di fumo nero e fiamme, con un tappeto di vetri per terra e auto danneggiate. Sul posto artificieri e Vigili del Fuoco.

Un portavoce delle forze dell’ordine ha riferito che la polizia di Nashville era stata allertata per un veicolo sospetto e aveva inviato una squadra per indagare prima che il mezzo esplodesse.

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj

— Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020