Nadia Matievskaia: la pittrice che dipinge i suoi quadri con i seni

È diventata una star del web Nadia Matievskaia, la pittrice bielorussa che dipinge i suoi quadri con i seni.

L’artista, autodidatta, usa solamente i suoi capezzoli per creare i dipinti. L’insolita tecnica ha creato talmente tanto interesse e curiosità, che i suoi dipinti ora vanno letteralmente a ruba.

E pensare che per la pittrice 21enne è iniziato tutto per gioco. Secondo quanto raccontato dalla ragazza, infatti, l’idea di utilizzare i seni per dipingere è venuta durante un corso di recitazione. Nadia, infatti, non ha mai pensato di fare la disegnatrice, piuttosto la sua velleità era quella di fare l’attrice.

Durante il corso, i frequentanti hanno deciso di scambiarsi dei compiti piuttosto insoliti: a Nadia è stata affidata la missione di vendere un quadro dipinto con il suo seno.

“È nato tutto per gioco – afferma la pittrice bielorussa – ma dopo il primo quadro ho capito che potevo fare qualcosa di davvero creativo”.

Nadia, quindi, ha iniziato a studiare le tecniche e ha trasformato una scommessa nata per gioco nella sua professione.

“Mi rendo conto che il modo in cui i dipinti sono creati è ciò che attira l’attenzione sulla mia arte, ma voglio continuare a fare la mia arte il più possibile”.

Di seguito una selezione dei suoi dipinti, che possono essere ammirati anche sul suo profilo Instagram.

Potrebbero interessarti Perché la Turchia invade la Siria proprio adesso Iraq, 109 morti e oltre 6mila feriti nelle proteste Cadavere di una spogliarellista uccisa smembrato e gettato dal balcone

Stephen Wiltshire, l’artista autistico che disegna intere città a memoria