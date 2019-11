Lo studioso Valdimiro Giacché a TPI: “Il muro di Berlino? La Germania Est è morta con la moneta unica”

Vladimiro Giacché, classe 1963, è uno studioso italiano esperto della storia della Ddr, è attivo da oltre 25 anni nel settore finanziario ed è presidente del Centro Europa Ricerche che realizza report e analisi di mercato sull’economia italiana ed europea. Nel 2014 ha pubblicato il saggio “Anschluss. L’annessione. L’unificazione della Germania e il futuro dell’Europa”, un’importante ricostruzione su quello che accadde subito dopo la caduta del muro di Berlino e sul processo che portò all’unificazione della Germania Est con la Germania Ovest.

“Il muro non è caduto, è stato semplicemente aperto in corrispondenza dei check point di frontiera” ci tiene a precisare lo studioso, che nel suo libro spiega come in realtà quel muro non sia mai riuscito ad essere abbattuto del tutto. Le due Germanie restano tuttora profondamente diverse, c’è un forte divario economico tra le due zone del paese, simile a quello che in Italia esiste tra il Nord e il Sud. In parte, secondo Giacché questo fenomeno è spiegabile con il repentino processo di unificazione voluto dal presidente della Repubblica federale dell’Ovest Helmut Kohl che decise di mettere in atto da subito l’unione monetaria. Il 1 luglio del 1990 l’unificazione della moneta entrò in vigore. Quella decisione per la Germania Est significò la catastrofe. Un tasso di cambio iniquo tra i marchi dei due Paesi, fece salire i prezzi dei prodotti dell’est del 350 per cento. Interi settori industriali furono messi in ginocchio e solo allora si arrivò alla bancarotta, che spianò la strada anche all’unificazione politica.

In molti parlano di una Ddr in bancarotta poco prima del crollo del muro, era effettivamente così?

No, la situazione non era catastrofica anche se c’erano dei problemi. La voce che la Ddr fosse al collasso fu messa in giro dal portavoce del presidente dell’Ovest di Ermut Kohl nel febbraio del ’89 ma non rispecchiava la reale situazione economica del Paese.

Che tipo di problemi c’erano?

Una prima battuta di arresto della produttività si ebbe negli anni ’70 quando il nuovo presidente Erich Honecker che resterà in carica fino all’89 decise di eliminare la parziale autonomia dell’industria leggera, che non era del tutto nazionalizzata e aveva fatto nascere un piccolo gruppo imprenditoriale. In questo modo Honecker di fatto bloccò il tentativo di un “nuovo corso” economico messo in piedi dal precedente presidente Walter Ulbricht. Negli anni ’80 però la situazione peggiorò drasticamente. La Germania est comprava il petrolio dalla Russia a prezzi calmierati che rimanevano fissi per tre anni. Quando però nell’ 86 il prezzo del petrolio crollò, la Repubblica democratica tedesca continuò a pagarlo molto più caro al costo di tre anni prima. Iniziò a indebitarsi e aprì addirittura due linee di credito con la Germania Ovest. Ma in ogni caso non si è mai trovata in una situazione di insolvenza e anche nel 1989 continuava a pagare i suoi debiti. Non era una situazione al collasso.

I dirigenti della Sed si accorsero subito di quello che stava succedendo il 9 novembre del ’89 o furono colti di sorpresa?

Il presidente Honecker non capì subito la gravità della situazione e si ostinò a pensare che l’Unione sovietica avrebbe continuato a sostenerlo. Di quello che era accaduto fu data comunicazione alla Russia solo il giorno seguente. Anche quello che accadde dopo fu in parte sorprendente.

Perché allora si arrivò al crollo della Ddr e perché sostiene che il muro cadde davvero solo con l’unificazione della moneta?

C’è una dato poco ricordata, è il 1 luglio del 1990. La Ddr crolla quel giorno. Il 30 giugno il presidente della Germania Ovest decide di unificare la moneta con un tasso di cambio 1:1. Ci voleva un marco della Germania est per avere indietro un marco della Germania Ovest. Questa scelta fu il disastro per l’Est. Precedentemente il cambio ufficioso che regolava le due Germaniìe era 1 a 4,44. Servivano 4,44 marchi dell’est per cambiare un marco dell’Ovest. La scelta di unificare la moneta subito a un tasso iniquo portò a una rivalutazione della marco dell’est del 350 per cento. Questo significa che anche i prezzi di tutti i prodotti dell’Est subirono di colpo un rincaro del 350 per cento. Persino il governatore della Bundesbank dell’ovest Karl otto Poehl era in disaccordo ma Kohl voleva fare in fretta e arrivare subito a un’unione monetaria e quindi politica. Da un giorno all’altro le imprese dell’Est vanno in bancarotta perché i suoi prodotti diventano carissimi. Perdono i mercati di riferimento dell’Est all’interno del Comecon che non possono permettersi costi così alti. Nel solo luglio del ’90 la produzione industriale a Est crolla del 30 per cento. Una roba da tempo di guerra. In breve tempo si arrivò alla disoccupazione di massa.

E come si arriva invece all’unificazione politica?

Una volta unita la moneta la strada era spianata. Ma anche qui c’è un passaggio di cui si parla poco. La Germania Est fu disintegrata anche come Stato. Nel marzo del 1990 ad est vinse le elezioni il partito della CDU e questo fece sì che il parlamento accettasse di firmare alcune leggi per disinnescare la propria Costituzione su alcuni aspetti specifici: la disoccupazione non è più incostituzionale, così come non è più incostituzionale privatizzare le imprese. Questo disinnesca di fatto il funzionamento della Ddr. Il parlamento approvò poi anche una riforma della divisione territoriale del paese. Le province furono accorpate in 5 grandi regioni (Laender). Ciò significa che la Germania Est non entrò ad Ovest come uno Stato, ma come un’insieme di regioni.

Cosa ne fu delle industrie della Ddr a quel punto?

La distruzione dell’apparato produttivo fu incredibile. Tutte le imprese vennero liquidate o privatizzate tramite la Treuhandanstalt, un istituto fiduciario che aveva il compito di stabilire quali imprese chiudere o vendere. Il processo avvenne in maniera grossolana e frettolosa, su questo è stata in seguito aperta anche una commissione d’inchiesta parlamentare da cui è emerso che i funzionari dell’istituto in molte occasioni avevano deciso di chiudere fabbriche del tutto sane solo perché avevano come mercato di riferimento l’Est. Fu un processo molto traumatico e ci furono anche proteste dei lavoratori molto forti. Le aziende che invece erano già in bancarotta a causa dello shock della moneta furono privatizzate senza prima subire un processo di risanamento. Questo fece sì che venissero svendute a basso costo agli acquirenti dell’Ovest. Grazie al fatto che era stata modificata una legge delle Ddr per cui il terreno era alienabile e non apparteneva più allo Stato bastava comprare il terreno, per comprare l’intera azienda.

E le case rimasero di proprietà pubblica dei cittadini?

Viene permesso legalmente il principio di restituzione per cui la casa di un cittadino dell’est espropriata doveva essere restituita al precedente proprietario dell’Ovest. Furono aperte migliaia di cause, circa 8 milioni di persone furono interessate da questo fenomeno e in molti si trovarono senza casa in breve tempo.

Era possibile un’unificazione diversa?

Un percorso più lento che era quello più ragionevole e fu proposto da Hans Modrow, penultimo Presidente della RDT, in carica dal 13 novembre dell’89 fino al 12 aprile 1990. Fu chiesta una confederazione tra i due Paesi e un avvicinamento progressivo delle economie che portasse lentamente anche a un’unione monetaria con un tasso più equo. Questo però avrebbe procrastinato un po’ i tempi dell’unione politica con tutti i rischi connessi per l’Ovest.

In che modo l’annessione della Germania Est favorì l’ascesa della Germania in Europa come potenza produttiva?

Potrebbero interessarti Partito tedesco che vuole ricostruire il muro a TPI: "Le due Germanie sono ancora divise" La storia del soldato americano che disertò per la Ddr 30 anni dopo la caduta del Muro di Berlino il mondo è molto diverso da come ce lo eravamo immaginati

L’Ovest in certo modo si appropriò dei rapporti commerciali con i paesi dell’Est con cui prima commerciava la Ddr, costruendo rapporti di subfornitura con le imprese di questi Paesi. Sorge una sorta di periferia est della Germania che apre alle imprese dell’Ovest un nuovo mercato di esportazione. Inoltre avere una Germania est molto depressa permetteva che fosse sempre disponibile una manodopera a basso costo, con la nascita di vere e proprie “gabbie salariali”. Ancora oggi in Germania est si guadagno un 80 per cento di quello che si guadagna nelle regioni dell’Ovest. Il costo dei sussidi ai disoccupati che si erano creati a Est pesa però in modo molto forte sulle casse dello Stato e così nel 2010 con l’agenda Schroeder vengono eliminati anche quelli.

Che la Gemrnaia Est confluisse nella Nato insieme a quella dell’Ovest non era scontato. Perché accadde?

Chi sposta tutti gli equilibri è Gorbaciov che per avere dei crediti dalla Germania Ovest, decide che non solo non è un problema fare l’unificazione ma dichiara possibile anche l’unificazione dentro la Nato. Gorbaciov dà carta bianca a Khol anche sulla gestione dei vecchi dirigenti di partito della Sed. molti di loro saranno processati e arrestati.

Oggi qual è la situazione in Germania Est?

C’è una diffusa estraneità all’establishment. Il voto è polarizzato su partiti di estrema destra e estrema sinistra. L’est risente ancora di quella rapida unificazione. In due anni fu spazzata via la grande industria e ancora oggi esistono in quelle regioni solo piccole aziende che sono rinate dopo oppure filiali di grandi imprese dell’Ovest. La disoccupazione continua ancora ad essere un problema. È l’onda lunga delle scelte poco ponderate di quegli anni.

L’ultimo frammento della Germania Est è un’isola al largo della costa di Cuba