Muore pilota per un malore in volo. Passeggeri costretti all’atterraggio d’emergenza

Dramma in volo. Un pilota della Latam Airlines, decollato da Miami e diretto a Santiago del Cile, ha avuto un malore in volo ed è morto poco dopo. Il secondo pilota che ha dovuto eseguire un atterraggio di emergenza a Panama City, raggiungendo miracolosamente l’aeroporto internazionale di Tocumen, dove i paramedici ne hanno accertato la morte. L’aereo, un Boeing 787, era decollato lunedì sera da Miami con 271 passeggeri a bordo.

Il malore del capitano dopo circa un’ora dalla partenza del volo LA505: l’uomo è crollato nel bagno dell’aeroplano. I soccorsi a terra non sono poi bastati per salvarlo. Il collega ha dichiarato che tutti i protocolli di sicurezza sono stati adottati durante il volo per salvargli la vita, e si è detto molto commosso “per la scomparsa del pilota che si è sempre distinto per le sue qualità”.

“Siamo profondamente scossi da quello che è successo e esprimiamo le più sincere condoglianze alla famiglia del nostro dipendente”, si legge in una dichiarazione della compagnia aerea, che ha comunicato la morte del proprio dipendente. La nota si conclude con le condoglianze alla famiglia della vittima e con un omaggio ai suoi 25 anni di carriera: “Grati per il suo prezioso contributo, lui che si è sempre distinto per dedizione, professionalità e impegno”.