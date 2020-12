Muore in aereo manifestando sintomi Covid, i passeggeri terrorizzati: “Perché è salito a bordo se tremava?”

Un passeggero del volo United-591 da Orlando a Los Angeles è morto causa Covid e ha costretto il comandante ad un atterraggio d’emergenza a New Orleans. A bordo c’erano 179 persone e i passeggeri hanno duramente criticato la compagnia per aver fatto salire a bordo un uomo che mostrava chiari sintomi da Covid-19. I medici presenti a bordo hanno fatto di tutto per salvare l’uomo, senza però riuscirci. Il volo, dopo essersi fermato a New Orleans, ha proseguito la sua rotta scatenando il panico tra i passeggeri, che non hanno potuto prenotare un volo diverso. Una donna testimone ha spiegato: “Posso chiedere come è stato possibile far volare un uomo positivo al Covid? Stava tremando e sudando, era chiaramente malato e poi è morto durante il volo. Abbiamo avuto un atterraggio di emergenza a New Orleans e non abbiamo cambiato l’aereo. Siamo rimasti tutti seduti lì per ore ad aspettare che rimuovessero il corpo. È così che la United gestisce la sicurezza e la salute?”

Un’altra donna a bordo dell’aereo ha riversato la propria rabbia su Twitter. “Perché non sono state controllate le temperature prima dell’imbarco? Ho guardato negli occhi sua moglie, l’ho guardato e lei si è limitata a guardare in basso. L’equipe medica a bordo ha cercato di rianimarlo per un’ora. La famiglia piangeva, ma la gente stava andando fuori di testa”. Secondo la compagnia aerea, l’uomo in questione prima di salire a bordo avrebbe firmato un documento nel quale affermava di non essere risultato positivo al Covid-19 e di non aver manifestato sintomi della malattia. Una volta arrivati a Los Angeles, i quattro assistenti di volo sono stati messi in quarantena forzata per due settimane.

