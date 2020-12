Fuga da Londra dopo l’annuncio del lockdown. La stazione presa d’assalto | VIDEO

Nel Regno Unito si è sviluppato un nuovo ceppo del Covid, che secondo gli esperti appare più aggressivo e contagioso fino al 70% in più, per cui il primo ministro Boris Johnson ha dichiarato che a partire da domenica 20 dicembre Londra entrerà nella fase 4 e trascorrerà il Natale in lockdown. Il tier 4 riguarda le aree di Londra e del sud est dell’Inghilterra. Ma c’è chi ha sfruttato le ultime ore di “libertà” per lanciarsi verso la stazione St Pancras di Londra e “scappare” prima del blocco definitivo, nonostante il professor Chris Witty avesse sconsigliato i movimenti. Tanti i video testimonianza che circolano su Twitter, a prova del fatto che la stazione londinese è stata presa d’assalto dai viaggiatori dell’ultimo minuto.

“England’s chief medical officer Professor Chris Whitty said people considering leaving Tier 4 areas now should unpack their bag and stay at home.”

