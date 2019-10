Clamorosa scoperta sul caso del “mostro di Nantes”, l’uomo che nel 2011 aveva sterminato la famiglia e che è in fuga da otto anni.

L’individuo arrestato ieri a Glasgow non è Xavier Dupont de Ligonnès, il killer che uccise la moglie e i suoi quattro figli.

A rivelare lo scambio di persona, come detto, il test sul Dna. La vicenda del mostro di Nantes resta quindi priva di una soluzione.

Xavier Dupont de Ligonnès nel 2011 uccise i familiari per poi farli a pezzi e seppellirli nel suo giardino. Due settimane dopo il delitto la polizia ritrovò i cadaveri. Da lì cominciò una caccia all’uomo che però, in otto anni, non ha dato alcun risultato.

La svolta sembrava essere arrivata venerdì 11 ottobre, quando la polizia ha arrestato all’aeroporto di Glasgow, in Scozia, un uomo, dopo una soffiata anonima. Tutti erano convinti che si trattasse di Xavier Dupont, ma così non è.

La caccia al mostro di Nantes, insomma, non è ancora finita.

