“Erano andati a deporre dei fiori davanti all’ambasciata ucraina. I bambini avevano disegnato un poster. Sono stati tutti arrestati dalla polizia, prima tenuti dentro a un van, poi portati al dipartimento di Presnenskoe”, è il racconto condiviso su Facebook dalla ricercatrice russa Aleksandra Arkhipova. “I telefoni dei genitori sono stati sequestrati, non si riesce più a comunicare. I genitori hanno ricevuto urla e minacce che sarebbero stati privati della patria potestà”, si legge nel post.

La storia riguarda cinque bimbi di età tra i 7 e gli 11 anni fermati dopo aver deposto i fiori insieme alle due mamme e arrestati: il video pubblicato da Arkjipova mostra uno di questi piangere dietro le sbarre e mentre una persona cerca di consolarlo e di accarezzargli la mano. Il rilascio sarebbe avvenuto dopo la mezzanotte, quando è arrivato l’avvocato. Secondo l’ong Ovd-Info, in Russia dall’inizio dell’offensiva di Putin il 24 febbraio sono già state arrestate 6.817 persone in tutto il Paese, 303 in 31 città solo nella giornata di ieri, durante le proteste contro l’intervento militare di Mosca.