Mosca attacca ancora Di Maio: “Continua a cercare cause esterne ai problemi interni dell’Italia”

“Luigi Di Maio continua a cercare cause esterne dei problemi politici interni del suo paese, non c’è nulla di nuovo”. Il ministero degli Esteri russo torna ad attaccare Luigi Di Maio, commentando le recenti dichiarazioni del capo della Farnesina, secondo cui i vertici russi punterebbero alla destabilizzazione dell’Italia e di altri stati europei. “Noi stessi siamo sbalorditi dal potere della diplomazia russa come risulta dai resoconti dei media italiani”, ha ironizzato la portavoce Maria Zakharova, secondo quanto riportato dall’agenzia russa Tass. “Si scopre che i nostri ambasciatori possono cambiare i governi con un paio di chiamate”, ha aggiunto Zakharova, che pochi giorni fa aveva accusato l’ex capo politico del Movimento 5 stelle di non capire “nulla di quello di cui si occupa”.

“Mi piange il cuore”, aveva detto in precedenza il ministro degli Esteri italiano, “vedere che dall’altra parte del mondo, a Mosca, in un’autocrazia, ci sia Medvedev che ha perché una della più potenti democrazie del mondo, l’Italia, è stata indebolita”.