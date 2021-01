Morto a 24 anni per un’overdose di farmaci il modello e influencer Harry Brant

È morto a 24 anni Harry Brant, figlio della top model Stephanie Seymour e dell’industriale Peter Brant. Modello e influencer, il giovane, che da tempo combatteva contro la dipendenza da droghe, è stato stroncato domenica scorsa da un’overdose accidentale di farmaci da prescrizione.

Insieme al fratello maggiore Peter jr, Harry Brant era uno dei giovani più in vista nell’alta società statunitense. “Saremo sempre addolorati per la sua vita spezzata“, ha comunicato la famiglia con una dichiarazione al New York Times. “Harry ha ottenuto molto nei suoi 24 anni, ma non avremo mai la possibilità di vedere quanto avrebbe potuto fare di più”.

Harry Brant aveva iniziato a fare il modello a 15 anni. Nel 2016, insieme al fratello aveva lanciato una linea di make up unisex, in collaborazione con MAC Cosmetics. Da adolescente aveva anche scritto per Interview, rivista di proprietà del padre. Da tempo aveva problemi di dipendenze, specifica il comunicato, aggiungendo che il ragazzo sarebbe dovuto entrare a breve in clinica per disintossicarsi.

“Harry non era solo nostro figlio”, continua la dichiarazione della famiglia. Era un “fratello meraviglioso, nipote amorevole, zio adorato e amico premuroso. Era un’anima creativa che ha portato la luce nei cuori di tante persone. Era davvero una bella persona dentro e fuori”.

