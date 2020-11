Montenegro, vescovo negazionista muore di Covid: funerali focolaio con migliaia di persone senza mascherina

Il vescovo della chiesa ortodossa serba Amfilohije Radovic, noto per essere “Covid-scettico” e negazionista, è morto di Coronavirus: ma a far discutere sono stati i suoi funerali a Podgorica, in Montenegro, che si sono trasformati in un vero e proprio focolaio. Alle esequie, infatti, hanno partecipato migliaia di persone, molte delle quali senza mascherina. Quasi impossibile mantenere il distanziamento, come anche rispettare tutte le altre misure restrittive che, come nel resto d’Europa e nel mondo, sono state introdotte per evitare nuove impennate di contagi. E infatti, alla fine, diverse persone che hanno partecipato ai funerali di Radovic sono state contagiate. A partire dal patriarca Irinej, il 90enne capo della Chiesa ortodossa serba. Passando poi per il successore di Amfilohije, che avrebbe una “lieve polmonite”. A riportarlo la Bbc.

Il vescovo della Chiesa ortodossa, nei mesi scorsi, ha fatto molto discutere per il suo atteggiamento nei confronti del virus. A maggio, ai suoi fedeli, aveva detto: “In attesa del vaccino abbiamo i pellegrinaggi, il Vaccino di Dio”. Era noto per apparire spesso in pubblico senza mascherina e per le sue funzioni religiose in violazione delle linee guida sanitarie. Amfilohije aveva anche sfidato la norma anti-Coronavirus che vieta i raduni pubblici, guidando marce contro la contestata legge sulla proprietà religiosa in Montenegro. “Insegnamenti” che per forza di cose ha trasmesso anche alle persone che lo seguivano e che infatti hanno deciso di partecipare ai funerali in barba a ogni regola anti-Covid. Alla cerimonia hanno partecipato anche il primo ministro designato del Montenegro Zdravko Krivokapic e il presidente serbo Aleksandar Vucic e si ritiene che molte altre persone abbiano contratto il Covid-19. Per quanto riguarda il 90enne patriarca Irinej, in un comunicato è stato dichiarato che “è ricoverato in un ospedale a Belgrado, è senza sintomi e in ottima salute”.

