Dalla Francia a Israele: le notizie dal mondo di questa settimana

FRANCIA

Il commentatore di estrema destra Eric Zemmour annuncia la propria candidatura alle presidenziali previste in primavera. In un filmato caricato su YouTube, l’opinionista evoca Giovanna d’Arco, Luigi XIV e Napoleone, scagliandosi contro «le minoranze che opprimono la maggioranza». Intanto l’attuale presidente Macron firma a Roma con Draghi lo storico trattato del Quirinale.

TURCHIA

Prosegue il crollo della lira rispetto al dollaro, nei cui confronti la valuta turca ha perso il 40% del valore da inizio anno. Nonostante i disastrosi risultati, Ankara non intende cambiare la sua politica sui tassi di interesse, contraria alla dottrina economica tradizionale. Intanto le autorità hanno arrestato l’analista Metin Gurcan, oppositore del presidente Recep Tayyip Erdogan, con l’accusa di spionaggio a favore di Italia e Spagna.

TWITTER

Il fondatore Jack Dorsey lascia la guida dell’azienda all’attuale direttore tecnico Parag Agrawal, nominato nuovo amministratore delegato.

UCRAINA

Il presidente Volodymyr Zelenskiy ha denunciato un tentativo di golpe, di cui ha accusato il miliardario ucraino Rinat Akhmetov, sospettato di essere complice del Cremlino, che smentisce. Preoccupa l’ammasso di truppe da ambo i lati della frontiera russo-ucraina, mentre la Nato avvisa Mosca che, in caso di invasione, dovrà pagare «un prezzo elevato».

ISRAELE

La Corte suprema israeliana ha respinto l’appello del nonno di Eitan, il bambino di 6 anni, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, che quindi tornerà in Italia con la zia paterna.

LIBIA

Il premier ad interim Abdulhamid Dbeibah potrà correre alle presidenziali del 24 dicembre. Aveva deciso di candidarsi dopo aver promesso di restare neutrale alle consultazioni. La corte d’appello di Tripoli ha respinto i ricorsi presentati da alcuni suoi rivali, tra cui l’ex ministro degli Interni, Fathi Bashagha.

HONG KONG

La piattaforma Disney+ ha eliminato dall’offerta televisiva nell’ex colonia britannica un episodio della serie animata I Simpsons, in cui la famiglia americana visita la Cina e in particolare Piazza Tiananmen, a Pechino, teatro nel 1989 di una sanguinosa repressione da parte del regime contro migliaia di giovani scesi in strada per protesta.

HONDURAS

Il Paese centroamericano avrà il suo primo presidente donna: la candidata dell’opposizione di sinistra Xiomara Castro ha vinto le presidenziali contro il sindaco di Tegucigalpa, Nasry Asfura, del partito di governo.

BRASILE

Il presidente Jair Bolsonaro è entrato nel Partito liberal, espressione della destra conservatrice. Con questa mossa, il capo dello Stato, che finora ha militato in altri otto movimenti politici, mira a una riconferma alle presidenziali previste a ottobre 2022.

COVID

Continua a diffondersi in Europa la variante omicron. Ben 24 Paesi del continente hanno adottato misure restrittive e sospeso i voli con il Sudafrica e altri Stati meridionali del continente, dove la variante è stata identificata per la prima volta. Secondo l’amministratore delegato di Moderna, Stephane Bancel, gli attuali vaccini saranno molto meno efficaci contro questo ceppo. Intanto la Cina promette all’Africa un altro miliardo di sieri contro il Covid per fronteggiare la nuova variante. La Grecia invece impone l’obbligo vaccinale a tutti gli ultra-sessantenni a partire dal 16 gennaio.

