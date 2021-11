Dalla Germania a Singapore: le notizie dal mondo di questa settimana

Polonia

Crisi al confine con la Bielorussia: la situazione si fa drammatica dove sono ammassati alla frontiera almeno quattromila migranti – per lo più provenienti dal Medio Oriente e dal resto dell’Asia – che in più punti hanno sfondato le recinzioni. Arrestate almeno 50 persone. Varsavia intanto accusa Minsk di aver orchestrato l’operazione per mettere in difficoltà il Paese e l’intera Ue. La gravità della crisi preoccupa la Nato, che teme un’escalation armata.

Egitto

Patrick Zaky, detenuto in Egitto da oltre 21 mesi, sarà trasferito in un nuovo carcere. Al ricercatore egiziano che studia all’Università di Bologna è stato comunicato che il maxi penitenziario di Tora verrà chiuso. I genitori temono che nella nuova prigione il ragazzo – in attesa della terza udienza del processo prevista il prossimo mese – possa subire condizioni detentive ancora peggiori. Non è tuttavia chiaro quando e dove il giovane sarà trasferito.

Germania

Il cadavere di un uomo trovato di fronte all’ambasciata russa a Berlino apparteneva a una spia del Cremlino e non a un diplomatico. La spy story è stata raccontata dal settimanale tedesco Der Spiegel, che cita fonti interne all’intelligence teutonica.

Corea del Sud

Il governo metropolitano di Seul ha annunciato l’intenzione di istituire una piattaforma basata sul metaverso come canale di comunicazione virtuale per l’era post-pandemia. Il progetto “Metaverse Seoul” fornirà servizi amministrativi alla cittadinanza. Il programma pilota in tre fasi si concluderà entro la fine del prossimo anno. Nel 2023 dovrebbe invece aprire i battenti il “Metaverse 120 Center”, un centro di servizi pubblici virtuali.

Gran Bretagna

Il premio Nobel per la pace 2014, Malala Yousafzai si è sposata a Birmingham con il suo compagno Asser Malik. La 24enne pakistana, ferita gravemente ad appena quindici anni in un attentato a Peshawar per il suo impegno a favore dell’istruzione femminile, ha definito questo momento «una giornata preziosa».

Algeria

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha visitato Algeri, dove ha incontrato il suo omologo Abdelmajid Tabboune e inaugurato un giardino dedicato alla memoria di Enrico Mattei. La visita di Stato arriva in un momento delicato dei rapporti tra l’Algeria e i dirimpettai europei. Vietato alla Francia il sorvolo sui cieli algerini degli aerei militari diretti in Niger e Mali. Diffidata anche la Spagna: Madrid non dovrà rivendere al Marocco il gas ricevuto da Algeri.

Nicaragua

Daniel Ortega ha ottenuto un quinto mandato presidenziale che dovrebbe assicurargli il potere fino al 2027. In carica dal 2006, il presidente è stato accusato da Usa, Ue, Germania e Spagna di guidare «un regime autocratico». Washington ha annunciato addirittura sanzioni.

Singapore

La città stato non pagherà più le cure mediche a chi decide di non vaccinarsi contro il Covid. Così, a partire dall’8 dicembre, a Singapore i No-vax non potranno più contare sulle casse dello Stato per pagare i ricoveri.

Covid

Arriva anche la pillola di Pfizer, che dovrebbe ridurre dell’89 per cento il rischio di ospedalizzazione e morte nei pazienti a rischio di sviluppare forme gravi di Covid. Chiesta alla Fda l’autorizzazione all’uso d’emergenza. Intanto Ema ha aperto alla possibilità per gli Stati Ue di dare il via libera alla pillola di Merck prima di ricevere il via libera comunitario.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.