Migranti, naufragio al largo di Gibuti: 34 morti. “Trasportati da trafficanti”

Trentaquattro migranti sono morti in seguito al ribaltamento della imbarcazione su cui viaggiavano al largo di Gibuti. Lo ha riportato su Twitter il direttore regionale dell’Oim per Africa orientale e Corno d’Africa, Mohammed Abdiker. “I migranti erano trasportati da trafficanti”, ha scritto Abdiker, sottolineando che si tratta della “seconda tragedia del genere in poco più di un mese” e che “a marzo 20 erano morti e diversi altri erano rimasti feriti”. “Arrestare e perseguire i trafficanti di essere umani che sfruttano le vulnerabilità dei migranti deve diventare una priorità. Troppe vite umane sono state perse senza motivo”, ha aggiunto il direttore in un altro tweet.

