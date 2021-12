Il tragico Natale dei migranti: 27 morti in un naufragio nel mar Egeo, 350 persone soccorse dalla Sea Watch 3

Il tragico Natale dei migranti: almeno 27 morti in un naufragio nel mar Egeo

Almeno 27 migranti sono morti in un naufragio nel mar Egeo, al largo delle coste della Grecia, mentre 350 persone sono state salvate in quattro differenti operazioni effettuate tra il 24 e il 25 dicembre dalla nave Sea Watch 3: è il drammatico bilancio di Natale registrato sulla rotta dei migranti nel Mediterraneo.

Due naufragi si sono verificati nella giornata di sabato 25 dicembre nel mar Egeo: il primo, avvenuto nei pressi dell’isola di Paros, ha provocato la morte di 16 persone, tra cui tre donne e un bambino, con la guardia costiera ellenica che ha tratto in salvo 63 migranti.

Poco prima, invece, al largo di Antikythera, un altro naufragio ha provocato la morte di 11 persone con 90 migranti, tra cui 27 bambini e 11 donne, che sono stati tratti in salvo.

La tragedia, accaduta nel giorno di Natale, è avvenuta proprio mentre papa Francesco, nel corso della Benedizione Urbi et Orbi in piazza San Pietro a Roma, lanciava un nuovo appello all’accoglienza. “Dio non ci lasciare indifferenti di fronte al dramma dei migranti, dei profughi e dei rifugiati – ha dichiarato il Pontefice – i loro occhi ci chiedono di non girarci dall’altra parte, di non rinnegare l’umanità che ci accomuna, di fare nostre le loro storie e di non dimenticare i loro drammi”.

Ma altre operazioni di soccorso sono state effettuate tra la Vigilia e il giorno di Natale. La Sea Watch 3, nave della ong tedesca, ha infatti salvato almeno 350 persone in quattro operazioni differenti effettuate tra il 24 e il 25 dicembre, mentre all’alba di Natale la nave della Ong norvegese Ocean Viking è attraccata al porto di Trapani con a bordo 114 migranti salvati nel mar Mediterraneo.