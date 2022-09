TikToker da un milione di followers accoltella il fidanzato e si vanta sul social: “Sono la peggiore”

Michelle Melody, una giovane star di TikTok, ha accoltellato più volte il compagno adolescente dopo una lite scoppiata nel suo appartamento. Subito dopo l’aggressione la 20enne si sarebbe vantata del suo gesto sui social scrivendo: “Mi ha chiesto se sono cattiva, ho risposto che sono la peggiore“.

La tiktoker che vanta oltre 953mila follower su TikTok e 188mila su Instagram è stata arrestata poco dopo il suo post. Sui suoi social, infatti, non ci sono stati più suoi aggiornamenti. A confermare la notizia è stata la procura di Thurgau, in Svizzera. Secondo le prime ricostruzioni, Michelle Melody si sarebbe scagliata contro il fidanzato di appena 19 anni con un coltello, ferendolo più volte, al punto da causargli lesioni gravi. La vittima è stata portata d’urgenza in ospedale in ambulanza dove è stato operato e salvato.