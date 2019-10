Messico, sindaco legato a un furgone e trascinato: “Non ripara la strada” | VIDEO

Il sindaco di un paesino del Messico è stato legato a un furgone e trascinato per le vie della città perché non riparava una strada da tempo danneggiata: la scena è stata immortalata in un video e successivamente postata sui social network dove in breve tempo è diventata virale.

Protagonista di questa brutta vicenda è stato Jorge Luis Escandon Hernandez, sindaco di Santa Rita, un villaggio situato nel distretto di Las Margaritas, nel sud del Messico.

Come si può vedere anche nel video, il primo cittadino è stato costretto a uscire dal suo ufficio da alcune persone, tutti contadini, i quali, stanchi del mancato rispetto della promessa elettorale di riparare una strada della città, da tempo pesantemente danneggiata, hanno deciso di farsi giustizia da soli.

Dopo una colluttazione con alcuni agenti di polizia, i contadini sono riusciti a legare il sindaco a un furgone per poi trascinarlo per le strade della città.

Diversi agenti di polizia sono poi riusciti a intervenire e a salvare il primo cittadino, che, fortunatamente, ha riportato solo ferite lievi. I contadini, in tutto 11 persone, protagonisti dell’aggressione, invece, sono stati arrestati e dovranno rispondere dell’accusa di sequestro e tentato omicidio.

In passato, Jorge Luis Escandon Hernandez era già balzato agli onori delle cronache per aver partecipato a una rissa con alcuni sostenitori del candidato rivale: il sindaco era stato arrestato, ma poi scarcerato per mancanza di prove.

Intanto, la situazione a Santa Rita sembra essere tornata alla normalità.

Vi ricordate i 43 studenti messicani scomparsi nel nulla? Dopo 5 anni si riaccende la speranza della verità