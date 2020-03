Morta Melody Pasini, la fidanzata del calciatore Centurion

E’ morta Melody Pasini, la fidanzata del calciatore argentino Ricardo Centurion. La ragazza a soli 25 anni è stata stroncata da un infarto mentre si trovava alla guida della sua auto. Il compagno della giovane vittima è il calciatore Centurion, attaccante del Velez Sarsfied in prestito dal Racing Avellaneda ed ex giocatore del Genoa in Serie A.

Su Instagram Melody Pasini era molto seguita, il suo profilo conta quasi 90mila follower. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe stata colta da un attacco di cuore mentre si trovava alla guida della sua auto che è poi è andata a finire contro un altro veicolo in sosta.

Secondo quanto riporta la stampa argentina, la morte di Melody Pasini sarebbe stata causata dall’arresto cardiaco e non dall’incidente. La fidanzata del calciatore Centurion soffriva di cuore da quando era piccola ed era stata sottoposta a un trapianto quando aveva 12 anni.

Il compagno Centurion, 27 anni, soprannominato El Wachiturro, ha scritto un post per la scomparsa della fidanzata: “Ti amerò per sempre, amore mio”.

