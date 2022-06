Medvedev contro Macron, Draghi e Scholz: “Mangia rane, spaghetti di fegato e salsicce”

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha attaccato i leader europei Draghi, Macron e Scholz su Twitter, chiamandoli: “fan europei di rane, salsicce di fegato e spaghetti” che “amano visitare Kiev “ con zero utilità “. I tre presidenti di Italia, Francia e Germania sono oggi in visita nella capitale ucraina. Secondo Medvedev i leader Ue prometteranno all’Ucraina “l’adesione all’Ue e vecchi obici, si leccheranno i baffi con l’horilka” (una vodka ucraina, ndr) e torneranno a casa in treno, “come 100 anni fa”. “Tutto va bene. Ma non avvicinerà l’Ucraina alla pace. Il tempo scorre”. Quello condiviso oggi in occasione del viaggio di Draghi , Macron e Scholz alla volta di Kiev è solo l’ultimo sfogo dell’ex capo del Cremlino, che ieri scriveva: “Chi ha detto che tra due anni l’Ucraina esista ancora sulle mappe mondiali?”.

L’attuale vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo commentava così la notizia che Kiev sta cercando di assicurarsi forniture di Gnl per il prossimo inverno con un possibile accordo sul modello ‘Lend-Lease’ con gli Usa, a cui Kiev pagherebbe le consegne in due anni, una volta che la produzione interna di gas verrà aumentata. “Solo una domanda”, ha scritto su Telegram, “e chi ha detto che tra due anni l’Ucraina esisterà ancora sulle mappe mondiali?”, ha osservato. “Questo nonostante gli americani abbiano investito così tanto nel loro progetto anti-Russia”, ha concluso. Qualche settimana fa aveva scritto su Telegram di detestare gli occidentali con una frase che ha fatto il giro di quotidiano e tv: “Li odio. Sono dei bastardi e degenerati. Vogliono la nostra morte, quella della Russia. Finchè sono vivo, farò di tutto per farli sparire”.